ВКС с начала операции в Сирии уничтожили более 200 нефтезаводов террористов

Российская авиация с начала операции в Сирии уничтожила более 200 подконтрольных террористам заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов и более трех тысяч бензовозов. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

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«C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле», — заявил Феоктистов. Он отметил, что доходы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) упали вдвое, однако группировка продолжает получать доходы на уровне до 200 миллионов долларов ежегодно.

26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим. Он также рассказал, что российские ВКС с начала сирийской кампании совершили более 23 тысяч боевых вылетов.

В марте 2016 года российский президент Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. ВКС РФ начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.