В Госдуме оценили последствия вывода половины авиагруппировки России из Сирии

Вывод половины российской авиагруппировки с базы Хмеймим в Сирии не спровоцирует всплеск террористической активности. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«Российская сторона обладает всеми необходимыми силами и средствами для отражения возможной террористической или любой другой угрозы. Там же и другие наши подразделения находятся, в частности, группировка военно-морского флота. Они в состоянии отразить удар со стороны кого бы то ни было», — сказал парламентарий.

Швыткин напомнил, что Москва уже сокращала количество российских самолетов в Сирии. «Сейчас на это пошли потому, что уже достаточно большая территория Сирии освобождена от боевиков», — пояснил он.

26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим. Он также рассказал, что российские ВКС с начала сирийской кампании совершили более 23 тысяч боевых вылетов.

В марте 2016 года российский президент Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. ВКС РФ начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.