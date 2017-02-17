Российская Дальняя авиация нанесла удар крылатыми ракетами по сирийской Ракке

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам боевиков «Исламского государства» в районе сирийского города Ракка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Самолеты Ту-95МС, взлетев с территории России, совершили перелет над Каспийским морем, территориями Ирана и Ирака. Как пояснили в военном ведомстве, ими были атакованы базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов.

«Данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей», — подчеркнули в Минобороны.

Непосредственно в районах пуска истребительное прикрытие осуществляли самолеты Су-30СМ и Су-35С, взлетевшие с аэродрома Хмеймим.

Ракеты Х-101 были впервые применены в Сирии 17 ноября 2015 года, в момент первого использования самолетов Дальней авиации в ближневосточной кампании.

Разработка стратегических крылатых ракет Х-101/102, отличающихся друг от друга боевой частью — конвенциональной для Х-101 и ядерной для Х-102, — началась в середине 1990-х годов. От предшествующего изделия типа Х-55 и его неядерной модификации Х-555 ракеты Х-101/102 отличаются меньшей заметностью и большей дальностью полета, достигающей, по некоторым данным, пяти тысяч километров. В 2012 году ракета была принята на вооружение.