Генштаб рассказал о масштабах боевого применения авиации в Сирии

Авиация ВКС России с начала сирийской кампании совершила более 23 тысяч боевых вылетов. Об этом, как передает ТАСС, заявил на VI Московской конференции по международной безопасности начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Он отметил, что сравнительный анализ результатов действий российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что российская авиагруппа, уступая коалиционной в численности примерно в три раза, совершила втрое больше боевых вылетов и нанесла вчетверо больше ракетно-бомбовых ударов (около 77 тысяч).

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По словам Рудского, российские ВКС в данный момент используют в Сирии около 80 беспилотных летательных аппаратов, что позволяет постоянно контролировать обстановку на земле в интересующих районах и получать данные об объектах боевиков в реальном масштабе времени.

Россия наносит удары по террористическим группам в Сирии с 30 сентября 2015 года. На базе Хмеймим под Латакией развернута авиабригада особого назначения. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из запрещенных в России «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусры», к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.