Дальняя авиация нанесла новый удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в понедельник, 30 января, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В результате удара уничтожено два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков, а также большое количество живой силы и военной техники террористов. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские самолеты вернулись на свои аэродромы.

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Дальняя авиация возобновила авиаудары в Сирии 21 января. 23 и 25 января Минобороны отчиталось о двух нанесенных шестью бомбардировщиками Ту-22М3 атаках по штурмующим Дейр-эз-Зор боевикам.

В последние недели резко обострилась обстановка в районе города Дейр-эз-Зор в восточной Сирии, длительное время находившегося в осаде боевиков ИГ. Исламисты начали штурм городских районов, занятых сирийскими правительственными войсками. Российская авиагруппа, развернутая в Сирии, включилась в бои с ИГ на этом направлении 18 января.