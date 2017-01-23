Дальняя авиация вновь нанесла удар по штурмующим Дейр-эз-Зор боевикам ИГ

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российской Дальней авиации вновь нанесли бомбовый удар по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», штурмующим осажденный сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

«После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — отметили в военном ведомстве.

21 января бомбардировщики уже наносили авиаудар в этом районе. Самолеты дальней авиации поднялись в воздух с территории России. Прикрытие бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, взлетевшие с авиабазы Хмеймим. После выполнения задачи Ту-22М3 вернулись на аэродромы в Россию.

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18 января совместный удар по боевикам ИГ в Сирии нанесла российская авиагруппа и самолеты ВВС Турции. К воздушной операции были привлечены девять самолетов ВКС России и восемь турецких боевых машин. Были поражены 36 объектов террористов.

Впервые российская дальняя авиация в ходе операции против группировок радикальных исламистов в Сирии была использована 17 ноября 2015 года. 23 бомбардировщика нанесли удары по позициям террористов ИГ.