Киев обвинил Россию в связях с ИГ, «Талибаном», ХАМАС и «Хезболлой»

Украинская делегация на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси передала вице-президенту ПА Расе Юкнявичене доклад о связях России с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство» (ИГ), «Талибан», а также с движениями ХАМАС и «Хезболла». Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает телеканал «112 Украина».

Глава делегации Украины Ирина Фриз отметила, что в документе говорится о связях «Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии». По ее словам, в документе содержатся «факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ (ИГ — прим. «Ленты.ру»), "Талибаном", ХАМАС, "Хезболлой" и тому подобных».

В июле 2016-го Руслан Бальбек, занимавший тогда должность вице-премьера Республики Крым, заявил, что у северных границ полуострова, на юге украинской Херсонской области при попустительстве Киева действуют лагеря исламских радикалов. «Нам известно о тренировочных лагерях в Херсонской области Украины, в которых готовят сторонников ИГИЛ», — отметил тогда Бальбек.

Киев регулярно выступает в обвинениями в адрес России, в том числе в причастности к конфликту в Донбассе. Москва опровергает эти заявления, указывая на отсутствие доказательств.