При теракте в афганском отеле погибли шесть украинцев

Во время атаки на отель Intercontinental, Кабул, Афганистан

Шесть украинцев погибли во время нападения боевиков на пятизвездочный отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Украины Павел Климкин.

«Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», — отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко в Facebook выразил соболезнования близким погибших. Он сообщил, что они были сотрудниками украинской авиакомпании. Глава государства поручил направить в Кабул консула страны из Душанбе, а правительству — оказать помощь семьям жертв теракта.

Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил в Twitter, что число его погибших сограждан может увеличиться до семи. «Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана», — написал он.

О нападении боевиков на гостиницу Intercontinental сообщалось 21 января. По разным данным, погибли от 18 до 43 человек. Атака, длившаяся более 17 часов, была подавлена. Всю ночь, за исключением двухчасового перерыва, из гостиницы раздавались стрельба и взрывы. К утру на место происшествия прибыли отряды специального назначения. Министерство внутренних дел страны сообщает, что нападавших было шестеро. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России).

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