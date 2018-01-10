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Курсант хотел устроить теракт в Петербурге при помощи тележки с мороженым

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Вадим Осипов
Вадим Осипов

Курсант Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов планировал устроить взрывы на одной из площадей Санкт-Петербурга. Об этом, как пишет в среду, 10 января, «Росбалт», сообщил майор ФСБ Сергей Круть на выездном заседании Московского военного окружного суда.

По его словам, информация о подозрительных записях Осипова поступила 5 апреля 2017 года. В них говорилось о захвате оружейной комнаты и казармы. «Мне была поставлена задача, и я выехал для проведения его опроса. В ходе него первичные данные были фактически подтверждены», — заявил Круть.

Он рассказал, что основной план Осипова состоял в том, чтобы поджечь казарму и забаррикадировать входы и выходы из нее. Молодой человек якобы должен был изготовить напалм, «которым он собирался поливать из окон».

«Второй план был таким — он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей. Это если ему удастся уйти из академии», — сообщил майор.

Круть добавил, что в дневнике курсанта также было написано о плане менять транспорт и отлеживаться: «в отдаленной деревне будет колоть дрова».

По словам представителя государственного обвинения, Осипов готовил теракт «желая самоутвердиться и прославиться в роли массового убийцы, а также в целях дестабилизации органов власти». Сам 19-летний курсант вину не признает.

25 мая стало известно, что Осипов написал из СИЗО письмо министру обороны Сергею Шойгу и попросил его разобраться в своем деле. Об аресте курсанта стало известно 13 апреля.

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