Преждевременная эвакуация

Два дня подряд российские экстренные службы работали в авральном режиме, проверяя шквал звонков с угрозами терактов, поступавших в самые разные города страны. 13 сентября телефонные террористы добрались до Москвы: в столице эвакуировали торговые центры, а также проверяли вокзалы и аэропорты. Эту атаку смело можно назвать самой крупной за последние годы — и насчет того, почему она была устроена, существует несколько ключевых версий. «Лента.ру» попыталась разобраться в ситуации и выяснить, кто и зачем пугает россиян терактами.

Атака на столицу

Информация о якобы заминированных в столице объектах начала массово поступать сотрудникам экстренных служб после 15:00 13 сентября. Неизвестные по большей части угрожали взрывами в крупнейших торговых центрах Москвы, в числе которых «Афимолл Сити», «Метрополис», «Город», ГУМ, «Фестиваль», «Варшавский» и «Кожевники».

Также людей пришлось эвакуировать из гостиниц «Космос» и «Звездная» на ВДНХ, «Азимут отель» на Олимпийском проспекте и здания Первого Московского медицинского университета имени Сеченова на Малой Трубецкой улице. Кроме того, неизвестные сообщали, что взрывы могут произойти на Киевском и Казанском вокзалах, однако там эвакуация не проводилась. Наконец, злоумышленники решились «заминировать» Красную площадь.

Источник в экстренных службах столицы сообщил ТАСС, что всего в городе прошла эвакуация на более чем 30 объектах, откуда вывели около 20 тысяч человек.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что, по предварительным данным, звонки были сделаны при помощи сервисов интернет-телефонии в разное время и из разных мест. По его словам, произошедшее в Москве может быть реакцией на большое количество публикаций о волне телефонного терроризма, прокатившейся по России днем ранее.

Большие маневры

Шквал телефонных угроз начался 12 сентября: тогда волна звонков с сообщениями о заминированных объектах накрыла полтора десятка городов России — в том числе Владивосток, Челябинск, Красноярск, Норильск, Екатеринбург, Пермь, Ставрополь, Брянск, Омск и Новосибирск. В результате сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты. Москву террористы поначалу обошли стороной: если в среднем за день в столице фиксировалось 10-15 звонков с угрозами, то в минувший вторник (по состоянию на 15:00) — ни одного.

В среду телефонные террористы продолжили свои атаки. Так, в Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания. По данным местных СМИ, звонки о минировании поступил в три читинских ТЦ: «Новосити», «Фортуна» и «Город мастеров». В Саратове, по информации РИА Новости, по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума. В Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта. По данным источников «Интерфакса» людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.

Однозначного ответа о том, что стоит за беспрецедентной активностью телефонных террористов на сегодняшний день нет. Однако есть некоторые версии.

Одна из них явно конспирологическая. Дескать, масштабные телефонные атаки — не выходки злоумышленников, а учения силовиков в масштабах всей страны. Издание «АиФ-Прикамье» 12 сентября опубликовало такой комментарий помощника генерального инспектора министерства обороны Олега Островского.

«В России впервые со времен СССР проходят масштабные антитеррористические учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства. Кроме Омска, Новосибирска, Перми и Челябинска, в ближайшее время учения пройдут и в других крупных городах», — сказал Островский.

В настоящее время материал с комментарием удален с сайта издания. Как отмечала «Медиазона», некоторое время текст был доступен в кеше «Яндекса» и Google — но потом пропал и оттуда.

Впрочем, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сообщил «Ленте.ру», что, по его мнению, такое объяснение происходящего звучит не убедительно.

«Спецслужбы не практикуют анонимные сообщения о готовящихся терактах, вся информация об учениях публикуется официально и транслируется в средствах массовой информации», — говорит эксперт.

Украинский след

Согласно другой версии, действуют телефонные террористы, причем, возможно, из-за рубежа. В частности, источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что следы ведут, по предварительным данным, на Украину.

«Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины», — сказал он.

«Звонки с предупреждениями о минировании поступали на телефоны полиции, причем звонили из-за границы», — отмечали в издании Znak.ru со ссылкой на собственные неофициальные источники.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В пресс-службе макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» сообщили ТАСС, что звонки о минировании школ в Перми поступили от международного виртуального оператора, предоставляющего услуги через инфраструктуру другого оператора. В какой именно стране (или странах) он работает, в «Ростелекоме» не уточнили. Информацию о том, что неизвестные для звонков с угрозами использовали IP-телефонию, подтвердили и в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Сергей Гончаров не исключает того, что происходящее — реакция на внешнюю политику России.

«Многие, в том числе и я, склоняются к тому, что эти звонки — последствия побед, которые Россия вместе с войсками Асада одержала в Сирии. По всей видимости, запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) располагает серьезными людскими ресурсами, там много людей, которые занимаются кибератаками. Поэтому волна телефонного терроризма вполне может быть их задумкой, цель которой — напугать россиян», — объясняет эксперт.

Недовольные выборами

По словам источника «Ленты.ру», знакомого с ситуацией, рост количества заведомо ложных сообщений о заложенных бомбах может быть связан с выборами, прошедшими накануне, 10 сентября.

«Некоторые именно так выражают свое недовольство — просто из желания насолить власти. С подобной реакцией иногда приходится сталкиваться, когда кто-то считает себя обманутым. Ну, например, известен случай: в одном из районов Москвы развивался длительный конфликт местных жителей и застройщика. Так вот, каждый значимый этап этого конфликта (как правило, отказ властей пересмотреть планы и прекратить застройку) обязательно сопровождался угрозами взрыва ближайшей станции метро и железнодорожной платформы. Эти сообщения поступали с завидным постоянством на следующий день после получения жителями очередного отказа», — рассказал он.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С тем, что время начала телефонных атак было выбрано не случайно, согласен и директор социологического «Левада-центра» Лев Гудков.

«Я бы не связывал эту активность непосредственно с выборами, не рассматривал как демонстрацию протеста. Просто повод удобный: во время выборов в структурах власти особое напряжение, администрации обеспокоены, как бы не возникло никаких ЧП, эксцессов и прочее. Демонстративно позлить, подергать, поддразнить власти — вот, мне кажется, в чем смысл, такой акции», — говорит он.

Социолог подчеркивает, что видит смысл акции не в запугивании народа, поскольку непосредственных угроз и сведений о том, что звонки действительно сопровождались какой-либо опасностью для жизни людей, нет. Действия хулиганов, по его мнению, направлены главным образом на политические силы страны.

«Как поняли меня?»

В истории с массовыми телефонными атаками обращает на себя внимание то, что текст, который транслируют неизвестные экстренным службам, как будто написан под копирку. Так, телерадиовещательная компания «Башкортостан» 11 сентября обнародовала запись стенограммы одного из звонков с угрозами. Позже похожие записи опубликовали и другие СМИ. При этом непонятно, идет ли речь о разных звонках или одной и той же аудиозаписи. Как бы там ни было, во всех аудиороликах мужской голос монотонно повторяет словно заученные слова.

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" / YouTube

— Слушаю вас, алло.

— Слушайте меня внимательно, от вашей внимательности зависит жизнь посетителей. Как поняли меня?

— Слушаю вас, говорите.

— В здании установлено взрывное устройство. Эвакуируйте людей, вызывайте саперов. Это не учебная тревога, как поняли меня? Повторяю: в здании установлено взрывное устройство, вызывайте саперов, выводите людей, это не учебная тренировка. Время пошло, я вас предупредил.

«Лента.ру» обратилась к экспертам с просьбой проанализировать фрагмент записи и охарактеризовать звонившего: примерный возраст, происхождение, черты характера. Ведь голос многое может сказать о человеке.

По мнению психолога Центра по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» Татьяны Чистяковой, предполагаемый преступник обладает твердым характером, он хладнокровен, уверен в себе, возможно, любит доминировать над другими.

«Он говорит уверенно, без лишних эмоций, заранее продумав ситуацию. Судя по интонационным колебаниям, создается впечатление, что человек несколько раз повторил одно и то же и уже немножко срывается», — отмечает Чистякова.

Фоноскопист и лингвист центра Сергей Шумов, прослушав запись, сделал вывод, что звонившему от 18 до 35 лет. Вероятнее всего, русский. Грамотный, произношение соответствует нормативному, акцентных (в частности, украинских), либо диалектных признаков нет.

«С точки зрения лингвистики, темп речи замедленный. Похоже, речь заученная: он говорит примерно с одинаковым темпом, но между словами присутствуют паузы, элементы декламации», — рассуждает Шумов.

Лингвист обращает внимание на то, что в коротком тексте присутствует сбой: значит, он читался не с листа, а наизусть.

«На 37-й секунде, когда звонивший повторяет сообщение, он говорит: «Это не учебная тренировка». Словосочетание не устоявшееся, учебной бывает тревога, как было сказано в первом случае, но не тренировка», — подчеркивает Шумов.

По мнению эксперта, звонивший мог знать правила передачи телефонограмм, поскольку дробил предложения на части, говорил отчетливо, с нетипичными для разговорной речи оборотами («Как поняли меня?»). Такие обороты, к слову, часто встречаются в профессиональной речи сотрудников силовых структур: «Как понял? Прием».

И тут можно снова вернуться к конспирологии. Возможно, это будет всего лишь совпадением. Но, что если в самом скором времени появится очередная инициатива с требованием ввести дополнительные ограничения, контроль и регулирование в сфере телекоммуникаций. А всплеск телефонного терроризма, авторы инициативы подадут как результат недостаточности существующих мер.

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Уже вечером 13 сентября стало известно, что по всем случаям телефонного терроризма в Москве возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Телефонным террористам грозит до пяти лет лишения свободы, но чаще суды применяют штрафы — до 200 тысяч рублей. В случае, если телефонный террорист — несовершеннолетний, эти деньги выплачивают его родители.