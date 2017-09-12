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На дозвоне: Россию напугали волной телефонного терроризма

По всей стране эвакуируют школы, вокзалы и торговые центры

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В сети распространилась информация о волне телефонного терроризма

Около 10 часов утра 12 сентября Telegram-канал Mash рассказал, что неизвестные сообщили о семи заложенных бомбах в школах и гимназиях Перми, а в Южно-Сахалинске эвакуируют одиннадцать торговых центров, вокзал и здание городской администрации. Также Mash отмечал, что накануне подобные угрозы фиксировались в Челябинске и Уфе, а 10 сентября — в Стерлитамаке.

Известно об эвакуации людей более чем в десяти городах России

Волна звонков с сообщениями о минировании прокатилась по Владивостоку, Челябинску, Красноярску, Норильску, Екатеринбургу, Магадану, Перми, Ставрополю, Уфе, Брянску, Рязани, Омску и Новосибирску. В результате сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты.

Информацию об эпидемии угроз частично опровергли

Сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов крайне скупо комментировали происходящее — информацию в основном предоставляли различные источники. В некоторых городах и регионах страны не зафиксировали всплеск телефонного терроризма.

Сразу три источника в правоохранительных органах заявили, что в оперативные службы Саратова предупреждений о террористических угрозах 12 сентября не поступало.

С похожим опровержением выступили представители управления МВД по Удмуртии и астраханские полицейские.

«Коммерсантъ» отметил, что по состоянию на 14:00 в сообщениях региональных управлений МЧС шести регионов Черноземья — Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областях — нет данных об эвакуации общественных зданий из-за сообщений о якобы заложенных бомбах.

В Москве ситуация остается спокойной

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что столицу массовая истерия не затронула.

«В Москве ежедневно в среднем фиксируется 10-15 (по России — 100-120) сообщений о минировании социальных, торговых и образовательных объектов. По состоянию на 15:00 (12 сентября) в Москве не зарегистрировано ни одного подобного случая, вчера — всего три», — сказал собеседник редакции.

Массовую эвакуацию официально подтвердили лишь в Перми

Официально атаки телефонных террористов подтвердили только в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«12 сентября 2017 года с 11:10 до 11:26 в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами Управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-разыскных собак. Учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой», — говорится в сообщении ведомства.

Истерия в СМИ может провоцировать новые звонки

«Силовики не любят публично комментировать сообщения об угрозах взрывов, поскольку любое их упоминание вызывает "эффект подражания" — сразу после публикации в оперативные службы обрушивается вал звонков с аналогичным содержанием. В целом, по мнению специалистов, все звонки с угрозами взрывов совершают люди по меньшей мере с расстроенной психикой», — пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ложные угрозы будут дорого стоить

Сегодня задержанным телефонным террористам в рамках уголовных дел по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») власти предъявляют гражданские иски — требование возместить затраты на выезды оперативных служб. Так, дежурство бригады скорой помощи на угрозе взрыва в Москве оценивается в 3800 рублей, выезд кинолога с собакой — порядка 4,5 тысячи. В целом вся работа специалистов по проверке информации о минировании одного объекта обходится примерно в 18 тысяч рублей на один ложный звонок.

Что касается уголовной ответственности, то телефонным террористам грозит до пяти лет лишения свободы, но чаще суды применяют штрафы — до 200 тысяч рублей. Если телефонный террорист — школьник, деньги выплачивают его родители.

Алексей Стейнерт

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