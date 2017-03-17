В Подмосковье задержали телефонного террориста

В Московской области задержан 49-летний мужчина, сообщивший о якобы заложенной в квартире бомбе, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Подозреваемый позвонил на номер «112». Он заявил, что заминировано жилое помещение, расположенное в городском поселении Селятино. Прибывшие на место сотрудники полиции обследовали квартиру, но взрывного устройства не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Задержанный отпущен под подписку о невыезде, говорится на сайте ГУ МВД по региону.

22 января из-за угрозы взрыва был эвакуирован торговый центр «Европейский» в Москве. В полицию тогда поступило анонимное сообщение о якобы заложенной бомбе, передает Федеральное агентство новостей. Кинологи обследовали торговый комплекс, но также не нашли там взрывного устройства, пишет kp.ru.

