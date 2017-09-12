Сообщения об эпидемии телефонного терроризма опровергли

Информация о том, что телефонные террористы резко активизировались после прошедшего 10 сентября единого дня голосования, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Первым об эпидемии звонков с угрозами сообщил Telegram-канал Mash, потом его информацию подхватили другие СМИ. Однако, на деле никакого шквала звонков нет: в Москве ежедневно фиксируется 10-15 (по России — около 100-120) сообщений о минировании социальных, торговых и учебных объектов. При этом по состоянию на 15:00 (12 сентября) в Москве не зарегистрировано ни одного подобного сообщения, вчера — всего три», — сказал источник.

Он отметил, что по России в целом ситуация складывается похожим образом.

«Почву для телефонного терроризма создают именно публикации в социальных сетях и СМИ — чем больше упоминаний, тем чаще раздаются звонки с угрозами взрывов», — отметил источник.

Около 10 часов утра 12 сентября Telegram-канал Mash рассказал о том, что неизвестные сообщили о семи заложенных бомбах в школах и гимназиях Перми, а в Южно-Сахалинске эвакуируют одиннадцать торговых центров, вокзал и здание городской администрации. При этом Mash отмечал, что накануне подобные угрозы фиксировались в Челябинске и Уфе, а 10 сентября — в Стерлитамаке.