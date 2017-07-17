В отношении заявившего о бомбе в автобусе жителя ХМАО возбудили уголовное дело

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) полиция возбудила уголовное дело (по части 1 статьи 207 УК РФ) на мужчину, заявившего о заложенной бомбе в рейсовом автобусе, в котором он ехал. Об этом говорится в сообщении городского УМВД в понедельник, 17 июля.

«Все пассажиры были незамедлительно эвакуированы и проведено обследование транспортного средства», — отмечено в тексте.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По данным полиции, подозреваемый сперва устроил скандал в салоне автобуса, а затем представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал о взрывном устройстве.

Материалы по теме Это я-я-я, бедная маленькая овечка Как отличить глупый розыгрыш от настоящего преступления

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. «Задержанный раскаялся в содеянном, объясняя свое поведение алкогольным опьянением», — подчеркнули в управлении.

2 июля в Санкт-Петербурге задержали 62-летнего пенсионера, сообщившем о якобы готовящемся теракте на стадионе «Санкт-Петербург Арена» в ходе финального матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Германии и Чили. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. В его отношение возбуждено уголовное дело.