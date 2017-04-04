В Пулково задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге за угрозу взорвать самолет задержан пассажир. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Фонтанка.ру».

По ее данным, инцидент произошел 3 апреля с одним из 46 пассажиров лайнера авиакомпании «Россия», следовавшего рейсом FV 6127 из Москвы в Калининград. В воздухе экипажу сообщили о закрытии по метеоусловиям аэропорта «Храброво», и было принято решение совершить посадку в Петербурге. Об этом известили пассажиров. Один из них, 58-летний уроженец Дагестана, на изменение курса отреагировал словом «взорву».

В 21:52 самолет совершил посадку в Пулково. Дагестанец был задержан, решается вопрос о возбуждении дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Службы аэропорта начали досмотр багажа пассажиров и опрос их самих, а также проверку салона авиалайнера.

Официальный представитель авиакомпании «Россия» подтвердил ТАСС эту информацию. По его словам, после передачи задержанного полиции остальных пассажиров разместили в гостиницах. Если погода в Калининграде улучшится, их планируется доставить к месту назначения рейсом, вылетающим 4 апреля после 08:00 мск.

Как стало известно «Фонтанке.ру», задержанный живет в Дербенте и работает дальнобойщиком.

3 апреля в Пулково были усилены меры безопасности после взрыва в городском метро. Аэропорт работал в штатном режиме, однако там велся более тщательный входной и предполетный досмотр.

В понедельник около 14:30 в петербургской подземке на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

«Фонтанка.ру» сообщала, что три жертвы опознаны, среди них может быть и исполнитель атаки.

По данным СМИ, взрыв мог совершить 23-летний выходец из Средней Азии, связанный с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. В подземку он пронес две бомбы: одну, мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, оставил на станции «Площадь Восстания» (позднее она была найдена и обезврежена), вторую, мощностью порядка 300 граммов тротила, привел в действие в вагоне поезда.