В аэропорту Пулково ужесточили контроль после взрыва в петербургском метро

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково усилили меры безопасности после взрыва в городском метро. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс».

Как заявили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», Пулково работает в штатном режиме, но на транспортном объекте начали тщательнее осуществлять входной и предполетный досмотр.

Ранее в понедельник стало известно об усилении московским аэропортом Внуково мер безопасности из-за ЧП в Петербурге. В авиагавани стали внимательнее осматривать вещи пассажиров и усилили число охранников.

Сейчас в Северной столице закрыты все станции подземки, завершена эвакуация людей из метро.

Взрыв в вагоне поезда петербургского метрополитена прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 10 человек, не менее 50 получили ранения. Представитель Генеральной прокуратуры назвал это ЧП терактом.