Внуково усилило меры безопасности из-за взрыва в Петербурге

Московский аэропорт Внуково занялся усилением мер безопасности в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, на транспортном объекте начали более тщательно досматривать ручную кладь и багаж. Кроме того, полиция усилила патрулирование. В аэропорту также увеличено число сотрудников службы авиационной безопасности и кинологических служб.

В настоящее время закрыты все станции петербургского метрополитена. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о завершении эвакуации людей из подземки.

Взрыв в вагоне поездов петербургского метро прогремел ранее в понедельник. В результате погибли не менее 10 человек, десятки граждан получили травмы.