Пьяный петербуржец сообщил в полицию о готовящемся теракте в финале КК

62-летний пенсионер из Санкт-Петербурга сообщил в полицию о якобы готовящемся теракте во время финального матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Германии и Чили. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, позвонил в правоохранительные органы в субботу, 1 июля. Пенсионер уточнил, что бомба будет приведена в действие на третьей или пятой трибуне стадиона «Санкт-Петербург Арена», на котором пройдет финальный поединок.

Петербуржец был задержан сотрудниками полиции, против него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Финал Кубка конфедераций состоится в воскресенье, 2 июля. Начало запланировано на 21:00 мск. В полуфинале сборная Германии разгромила команду Мексики со счетом 4:1, а чилийцы оказались сильнее португальцев в серии пенальти (3:0). Основное и дополнительное время в этой встрече закончилось со счетом 0:0.

В матче за третье место на данный момент счет 1:1, идет дополнительное время.

