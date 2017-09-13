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После сообщений об угрозах взрывов в Москве эвакуировали 20 тысяч человек

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Эвакуация в Московском физико-техническом институте
Эвакуация в Московском физико-техническом институте

Более 20 тысяч человек эвакуированы из-за сообщений об угрозах взрывов в различных общественных местах в Москве. Об этом в среду, 13 сентября, ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

«После сообщений об угрозах взрыва эвакуация проведена на более чем 30 объектах», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что большая часть сообщений о минировании касается торговых центров, в числе которых «Афимолл сити», «Метрополис», «Город», ГУМ, «Фестиваль», «Варшавский» и «Кожевники». Также людей вывели из гостиниц «Космос» и «Звездная» на ВДНХ, «Азимут отель» на Олимпийском проспекте и здания Первого Московского медицинского университета имени Сеченова на Малой Трубецкой улице. Кроме того, неизвестные сообщали о том, что взрывы могут произойти на Киевском и Казанском вокзалах столицы, однако там эвакуация не проводилась.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в полиции установили, что звонки были сделаны при помощи сервисов интернет-телефонии в разное время и из разных мест. По его словам, произошедшее может быть реакцией на большое количество публикаций в СМИ о волне телефонного терроризма в России.

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