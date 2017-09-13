По всем эпизодам телефонного терроризма в Москве возбудили уголовные дела

По всем эпизодам телефонного терроризма в Москве возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что ни одна из поступивших угроз не подтвердилась.

По данным собеседника редакции, в среду, 13 сентября, в правоохранительные органы поступили 33 сообщения о заложенных взрывных устройствах. Неизвестные сообщали, что заминированы Курский, Киевский и Казанский вокзалы, аэропорт Шереметьево, 22 торгово-развлекательных центра, а также несколько вузов и Красная площадь.

Первые сообщения стали поступать около 15:00 мск, были эвакуированы свыше 20 тысяч человек.

Все звонки поступали через интернет-телефонию, что затрудняет определение места расположения телефона или компьютера.

«Однако в большинстве случаев специалистам удалось установить место расположения звонившего. По предварительным данным, звонили несколько человек. В частности, звонки с сообщением о минировании торговых центров поступали с телефонов, расположенных в самих торговых центрах», — рассказал собеседник «Ленты».

Он так же уточнил, что пока нет оснований считать, что обрушившийся на столицу вал звонков был организован специально. Тем не менее эта версия будет проверяться.