Дозвонились: телефонные террористы атаковали Москву

Волна телефонного терроризма докатилась до Москвы

Днем 13 сентября стало известно, что в Москве неизвестные сообщили сотрудникам экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити». Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

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По его словам, сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале поступило в 15:37. «В это же время поступил звонок с угрозой взрыва в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе. В 15:42 почти одновременно поступили сообщения об угрозах взрыва в ТЦ "Город" на Шоссе Энтузиастов и "Афимолл Сити" на Краснопресненской набережной. В 15:45 — о Казанском вокзале, в 15:55 — об аэропорте Шереметьево и ТЦ "Европейский"», — рассказал собеседник.

По его словам, из торговых центров эвакуируют посетителей, вывод людей с вокзалов не проводится. Кроме того, из-за сообщения об угрозе взрыва идет эвакуация людей из здания Первого Московского медицинского университета имени Сеченова на Малой Трубецкой улице.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что сотрудники правоохранительных органов уже установили, что все звонки были сделаны при помощи сервисов интернет-телефонии в разное время и с разных мест.

«В частности, в один из ТЦ звонок поступил с ресепшна самого торгового центра, в другом ТЦ — с телефона, также установленного в самом помещении. Голоса всех, сообщивших об угрозах, разные», — сказал он.

Телефонные террористы сохраняют аномальную активность

Ранее 13 сентября телефонные террористы продолжили свои атаки. Так, в Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания, оказавшегося ложным. По данным местных СМИ, звонки о минировании поступил в три читинских ТЦ: «Новосити», «Фортуна» и «Город мастеров». В Саратове, по данным РИА Новости, по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума. В правоохранительных органах от комментариев этих сообщений воздержались.

Кроме того, из-за информации о заложенных взрывных устройствах в Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта. В воздушной гавани «Интерфакс»сообщили, что рейсы отложены. По данным источников агентства, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.

Массовые звонки с угрозами начались 12 сентября

Около 10 часов утра 12 сентября Telegram-канал Mash рассказал, что неизвестные сообщили о семи заложенных бомбах в школах и гимназиях Перми, а в Южно-Сахалинске эвакуируют одиннадцать торговых центров, вокзал и здание городской администрации. Также Mash отмечал, что накануне подобные угрозы фиксировались в Челябинске и Уфе, а 10 сентября — в Стерлитамаке.

Во вторник эвакуация людей прошла более чем в десяти городах России

Волна звонков с сообщениями о минировании прокатилась по Владивостоку, Челябинску, Красноярску, Норильску, Екатеринбургу, Магадану, Перми, Ставрополю, Уфе, Брянску, Рязани, Омску и Новосибирску. В результате сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты.

Силовики частично опровергли информацию об эпидемии угроз

Сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов крайне скупо комментировали происходящее — информацию в основном предоставляли различные источники. В некоторых городах и регионах страны не зафиксировали всплеск телефонного терроризма.

Сразу три источника в правоохранительных органах заявили, что в оперативные службы Саратова предупреждений о террористических угрозах 12 сентября не поступало.

С похожим опровержением выступили представители управления МВД по Удмуртии и астраханские полицейские.

«Коммерсантъ» отметил, что по состоянию на 14:00 в сообщениях региональных управлений МЧС шести регионов Черноземья — Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областях — нет данных об эвакуации общественных зданий из-за сообщений о якобы заложенных бомбах.

В Москве до сегодняшнего дня ситуация оставалась спокойной

12 сентября источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что столицу массовая истерия не затронула.

«В Москве ежедневно в среднем фиксируется 10-15 (по России — 100-120) сообщений о минировании социальных, торговых и образовательных объектов. По состоянию на 15:00 (12 сентября) в Москве не зарегистрировано ни одного подобного случая, вчера — всего три», — сказал собеседник редакции.

В минувший вторник массовую эвакуацию официально подтвердили лишь в Перми

Официально атаки телефонных террористов подтвердили только в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«12 сентября 2017 года с 11:10 до 11:26 в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами Управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-разыскных собак. Учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой», — говорится в сообщении ведомства.

Истерия в СМИ может провоцировать новые звонки

«Силовики не любят публично комментировать сообщения об угрозах взрывов, поскольку любое их упоминание вызывает "эффект подражания" — сразу после публикации в оперативные службы обрушивается вал звонков с аналогичным содержанием. В целом, по мнению специалистов, все звонки с угрозами взрывов совершают люди по меньшей мере с расстроенной психикой», — пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ложные угрозы будут дорого стоить

Сегодня задержанным телефонным террористам в рамках уголовных дел по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») власти предъявляют гражданские иски — требование возместить затраты на выезды оперативных служб. Так, дежурство бригады скорой помощи на угрозе взрыва в Москве оценивается в 3800 рублей, выезд кинолога с собакой — порядка 4,5 тысячи. В целом вся работа специалистов по проверке информации о минировании одного объекта обходится примерно в 18 тысяч рублей на один ложный звонок.

Что касается уголовной ответственности, то телефонным террористам грозит до пяти лет лишения свободы, но чаще суды применяют штрафы — до 200 тысяч рублей. Если телефонный террорист — школьник, деньги выплачивают его родители.