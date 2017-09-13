Силовые структуры
 
Последние новости
Берлин призвали ответить на новые антироссийские санкции США
Додон пообещал блокировать внесение в конституцию пункта о евроинтеграции
Пьяный британец переплыл водохранилище перед плотиной Гувера и остался жив
Долги потребителей газа на Украине превысили миллиард долларов
Поклонская ответила Мединскому на слова о переполненной чаше терпения
В Кремле прокомментировали статью Focus с оскорблениями Путина
Сценарист «Вечернего Урганта» раскрыл подробности конфликта с Соловьевым
Популярные новости
Сценарист «Вечернего Урганта» раскрыл подробности конфликта с Соловьевым
В Кремле прокомментировали статью Focus с оскорблениями Путина
Бывший чемпион мира по боксу нокаутировал прохожего
Поклонская ответила Мединскому на слова о переполненной чаше терпения
Евро предложили ввести на всей территории ЕC
Apple снизила цены на iPhone в России
У замглавы ФСИН изъяли 4 миллиона рублей и коллекцию элитных часов

Дозвонились: телефонные террористы атаковали Москву

В столице эвакуируют торговые центры, проверяют вокзалы и аэропорты

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Волна телефонного терроризма докатилась до Москвы

Днем 13 сентября стало известно, что в Москве неизвестные сообщили сотрудникам экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити». Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале поступило в 15:37. «В это же время поступил звонок с угрозой взрыва в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе. В 15:42 почти одновременно поступили сообщения об угрозах взрыва в ТЦ "Город" на Шоссе Энтузиастов и "Афимолл Сити" на Краснопресненской набережной. В 15:45 — о Казанском вокзале, в 15:55 — об аэропорте Шереметьево и ТЦ "Европейский"», — рассказал собеседник.

По его словам, из торговых центров эвакуируют посетителей, вывод людей с вокзалов не проводится. Кроме того, из-за сообщения об угрозе взрыва идет эвакуация людей из здания Первого Московского медицинского университета имени Сеченова на Малой Трубецкой улице.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что сотрудники правоохранительных органов уже установили, что все звонки были сделаны при помощи сервисов интернет-телефонии в разное время и с разных мест.

«В частности, в один из ТЦ звонок поступил с ресепшна самого торгового центра, в другом ТЦ — с телефона, также установленного в самом помещении. Голоса всех, сообщивших об угрозах, разные», — сказал он.

Телефонные террористы сохраняют аномальную активность

Ранее 13 сентября телефонные террористы продолжили свои атаки. Так, в Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания, оказавшегося ложным. По данным местных СМИ, звонки о минировании поступил в три читинских ТЦ: «Новосити», «Фортуна» и «Город мастеров». В Саратове, по данным РИА Новости, по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума. В правоохранительных органах от комментариев этих сообщений воздержались.

Кроме того, из-за информации о заложенных взрывных устройствах в Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта. В воздушной гавани «Интерфакс»сообщили, что рейсы отложены. По данным источников агентства, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.

Массовые звонки с угрозами начались 12 сентября

Около 10 часов утра 12 сентября Telegram-канал Mash рассказал, что неизвестные сообщили о семи заложенных бомбах в школах и гимназиях Перми, а в Южно-Сахалинске эвакуируют одиннадцать торговых центров, вокзал и здание городской администрации. Также Mash отмечал, что накануне подобные угрозы фиксировались в Челябинске и Уфе, а 10 сентября — в Стерлитамаке.

Во вторник эвакуация людей прошла более чем в десяти городах России

Волна звонков с сообщениями о минировании прокатилась по Владивостоку, Челябинску, Красноярску, Норильску, Екатеринбургу, Магадану, Перми, Ставрополю, Уфе, Брянску, Рязани, Омску и Новосибирску. В результате сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты.

Силовики частично опровергли информацию об эпидемии угроз

Сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов крайне скупо комментировали происходящее — информацию в основном предоставляли различные источники. В некоторых городах и регионах страны не зафиксировали всплеск телефонного терроризма.

Сразу три источника в правоохранительных органах заявили, что в оперативные службы Саратова предупреждений о террористических угрозах 12 сентября не поступало.

С похожим опровержением выступили представители управления МВД по Удмуртии и астраханские полицейские.

«Коммерсантъ» отметил, что по состоянию на 14:00 в сообщениях региональных управлений МЧС шести регионов Черноземья — Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областях — нет данных об эвакуации общественных зданий из-за сообщений о якобы заложенных бомбах.

В Москве до сегодняшнего дня ситуация оставалась спокойной

12 сентября источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что столицу массовая истерия не затронула.

«В Москве ежедневно в среднем фиксируется 10-15 (по России — 100-120) сообщений о минировании социальных, торговых и образовательных объектов. По состоянию на 15:00 (12 сентября) в Москве не зарегистрировано ни одного подобного случая, вчера — всего три», — сказал собеседник редакции.

В минувший вторник массовую эвакуацию официально подтвердили лишь в Перми

Официально атаки телефонных террористов подтвердили только в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«12 сентября 2017 года с 11:10 до 11:26 в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами Управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-разыскных собак. Учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой», — говорится в сообщении ведомства.

Истерия в СМИ может провоцировать новые звонки

«Силовики не любят публично комментировать сообщения об угрозах взрывов, поскольку любое их упоминание вызывает "эффект подражания" — сразу после публикации в оперативные службы обрушивается вал звонков с аналогичным содержанием. В целом, по мнению специалистов, все звонки с угрозами взрывов совершают люди по меньшей мере с расстроенной психикой», — пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ложные угрозы будут дорого стоить

Сегодня задержанным телефонным террористам в рамках уголовных дел по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») власти предъявляют гражданские иски — требование возместить затраты на выезды оперативных служб. Так, дежурство бригады скорой помощи на угрозе взрыва в Москве оценивается в 3800 рублей, выезд кинолога с собакой — порядка 4,5 тысячи. В целом вся работа специалистов по проверке информации о минировании одного объекта обходится примерно в 18 тысяч рублей на один ложный звонок.

Что касается уголовной ответственности, то телефонным террористам грозит до пяти лет лишения свободы, но чаще суды применяют штрафы — до 200 тысяч рублей. Если телефонный террорист — школьник, деньги выплачивают его родители.

Алексей Стейнерт

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Источник сообщил о разных голосах угрожавших взрывами в Москве
Экстренные службы получили звонки с угрозами взрывов на столичных вокзалах
В пяти городах из-за звонков о минировании эвакуировали здания мэрий и аэропорты
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0411 сентября
Фото с места происшествия

Бойцы «Христианского государства»

Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
18:3412 сентября

Тверскому стрелку дали пожизненный срок

10:4012 сентября

Зампреда совета депутатов подмосковного поселения Быково поймали на взятке

11:27Сегодня

Домой к замглавы ФСИН Коршунову пришли с обыском

Силовые структуры16:4012 сентября

На дозвоне: Россию напугали волной телефонного терроризма

По всей стране эвакуируют школы, вокзалы и торговые центры
10:50Сегодня

Торговавшего мнимым топливом заключенного заподозрили в хищении миллиона рублей

15:5311 сентября

Домашние собаки загрызли двухлетнего мальчика в Иркутской области

20:4512 сентября

Глава российского МВД выступит перед полицейскими стран АСЕАН

Силовые структуры00:06Сегодня

Настрелял на пожизненное

Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
18:1812 сентября

Попавшего в смертельное ДТП с байкером полицейского уличили в опьянении

16:3211 сентября

Обманувшие торговца биткоинами безработные применили травматику против полиции

18:0712 сентября

В Москве на 17 лет осудили мужчину за поножовщину в метро

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Живодерское лобби
Почему депутаты не решаются защитить животных
Песков подтвердил попытки Москвы наладить диалог с США
В Кремле прокомментировали статью Focus с оскорблениями Путина
Новоалтайский феномен
Аномальное досрочное голосование поставило под сомнение победу единороссов
Спикер петербургского закса предпочел молебен с депутатами «Матильде»
Либеральная оппозиция получила 15 процентов мест по итогам выборов в Москве
Все материалы
Мир
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Смертник подорвал себя возле стадиона для крикета в Кабуле
Включенный после урагана генератор убил американскую семью
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
Эрдоган раскритиковал установивших ему памятники чиновников
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko, left, and European Council President Donald Tusk walk between the EU and Ukrainian flagsДурные ассоциации
Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом
Додон пообещал блокировать внесение в конституцию пункта о евроинтеграции
Минюст Украины назвал условие экстрадиции Саакашвили в Грузию
Памятник бойцам АТО и героям Небесной сотни осквернили в Одесской области
Киев назвал сырой российскую резолюцию о миротворцах в Донбассе
В ДНР сообщили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора»
Правительство Украины внесет Россию в список стран «миграционного риска»
Все материалы
Финансы
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
Путин подумает о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 2018 года
Биткоин в России предложили приравнять к иностранной валюте
Юнкер отказался упоминать США в качестве торгового партнера ЕС
Названы ежемесячные потери ЕС от антироссийских санкций
Все материалы
Бизнес
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Никита Кричевский: Руководство к действию
О перспективах разрешения конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система»
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Совладелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Ткачев посулил турецким помидорам малую долю на российском рынке
Арбитраж признал «Трансаэро» банкротом
Химкинский суд посадил израильского авиадебошира на шесть месяцев
Американцы доставили первую партию угля на Украину
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
На дозвоне: Россию напугали волной телефонного терроризма
По всей стране эвакуируют школы, вокзалы и торговые центры
Настрелял на пожизненное
Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Домой к замглавы ФСИН Коршунову пришли с обыском
Торговавшего мнимым топливом заключенного заподозрили в хищении миллиона рублей
Глава российского МВД выступит перед полицейскими стран АСЕАН
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Без черенка
«Убийца» iPhone оказался лопатой со стилусом
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Apple снизила цены на iPhone в России
Доказана способность викингов «видеть» сквозь облака
Назван действенный способ избавиться от диабета
Найдены новые неуязвимые формы жизни
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаГо в чатик, я создала
Шарапова зажгла в сети и отшила дерзкого фаната
Бывший чемпион мира по боксу нокаутировал прохожего
Самого высокооплачиваемого футболиста мира вывели из состава за лишний вес
WADA призвало Россию прекратить перекладывать вину за допинговый скандал
Забывший гостевую форму «Зенит» сыграл в манишках стюардов
Игрок «Ювентуса» показал средний палец фанатам «Барселоны»
215-сантиметровый баскетболист попробовал себя в художественной гимнастике
Все материалы
Культура
Главные сериалы осени
Финчер, Содерберг, Спайк Ли: чьи телепроекты смотреть с сентября по ноябрь
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Сцена из постановки «Нуреев»«Все теперь зависит от одного человека»
Большой театр похвастался доходами и помянул Серебренникова
Оксимирон пригрозил властям последствиями проверки рэп-баттла с Гнойным
Поклонская ответила Мединскому на слова о переполненной чаше терпения
Мединский вспомнил о цензуре из-за скандала с «Матильдой»
Снявших пародию на песню «Ленинграда» проводниц уволили из РЖД
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
Олег ТиньковЛюбители дешевого хайпа: блогеров преследуют за клевету
Тиньков пообещал наказать «Немагию», и к ним пришли с обысками
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Укушенный полицейским пес стал жертвой зомби и утешил грустного Киану Ривза
Сценарист «Вечернего Урганта» раскрыл подробности конфликта с Соловьевым
Соловьев наплевал на шутки Урганта
Силовики нагрянули к бабушке поссорившегося с Тиньковым блогера из «Немагии»
Все материалы
Ценности
Алан Уттенховен«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»
Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Слились в экстазе
Самые хайповые кроссовки в вашей жизни
Volkswagen представил во Франкфурте новый электрический кроссовер
Лицом осенней коллекции Longchamp стала датская супермодель
Lexus научили распознавать дорожные знаки
H&M выпустил коллекцию для поклонников Джастина Бибера
Все материалы
Путешествия
Накормили потрохами
Калининград пытается стать гастрономической столицей России
Названы самые негостеприимные страны мира
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
В Британии открылся отель «Титаник»
Россиян решили лишить бирок на ручную кладь
Названа главная причина отказа от отпуска у россиян
Названы самые популярные направления отдыха у пенсионеров
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Американец уронил обручальное кольцо в реку во время предложения девушке
Крокодил проглотил новую шляпу австралийца
130-тонный сгусток жира, салфеток и презервативов нашли под Лондоном
Вундеркинд из Китая в 10 лет поступила в институт
Все материалы
Новинки Франкфуртского автосалона
Самые важные премьеры главного европейского моторшоу. Часть 1
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Названа дата дебюта вседорожника Lamborghini
У «Мерседеса» появился S-Class с расходом два литра
Toyota отправит на покой один из своих рамных внедорожников
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы