Источник сообщил о разных голосах угрожавших взрывами в Москве

Сотрудники правоохранительных органов установили, что все звонки были сделаны при помощи сервисов интернет-телефонии в разное время и из разных мест. Об этом в среду, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В частности, в один из ТЦ звонок поступил с ресепшена самого торгового центра, в другом ТЦ — с телефона, также установленного в самом помещении. Голоса всех сообщивших об угрозах разные», — сказал он.

Источник считает, что произошедшее — реакция на большое количество публикаций в СМИ о волне телефонного терроризма в России.

В то же время, по данным «Интерфакса», угрозы продолжают поступать: в частности, неизвестные сообщили об угрозах взрыва на Ярославском вокзале, в Российском государственном социальном университете, а также в ТЦ «Капитолий».