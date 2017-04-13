Курсанта Военно-космической академии заподозрили в содействии терроризму

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал курсанта Военно-космической академии имени Можайского по подозрению в содействии терроризму. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Савченко.

«Суд 10 апреля избрал в отношении курсанта академии Можайского Вадима Осипова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 9 июня включительно», — сказала она.

Молодому человеку вменяется статья 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Другие подробности уголовного дела не раскрываются. Расследованием занимается военное следственное управление СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения. В ведомстве не прокомментировали данное дело.

Издание 47news 12 апреля сообщило, что дело было возбуждено вечером 8 апреля, а Осипова задержали в ночь на 9 апреля. По сведениям издания, Осипов задержан по подозрению в том, что «вынашивал экстремистскую идеологию, пытался организовать поджоги и взрывы в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений». Также, по сведениям источников 47news, он планировал захватить оружейную комнату в здании академии.