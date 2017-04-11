Группу вербовщиков ИГ задержали в Тверской области

Пятеро уроженцев Центральной Азии, вербовавших людей для участия в боевых действиях в составе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержаны в Тверской области. Об этом этом во вторник, 11 апреля, сообщает региональное управление ФСБ, передает РИА Новости.

«УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из пяти уроженцев Центральной Азии», — говорится в сообщении.

По версии следствия, лидер ячейки вербовал земляков для выезда на Ближний Восток, где они участвовали в боевых действиях на стороне ИГ, в том числе в качестве террористов-смертников. В ходе обысков у задержанных изъята, предположительно, религиозно-экстремистская литература, а также пропагандистские видеоматериалы ИГ.

В отношении лидера ячейки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

5 апреля в Санкт-Петербурге задержали группу из шести граждан Средней Азии, подозреваемых в вербовке соотечественников для осуществления терактов в интересах ИГ и запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра».