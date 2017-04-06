Семь предполагаемых вербовщиков ИГ арестованы в Петербурге

В Санкт-Петербурге арестован седьмой из восьми подозреваемых в вербовке граждан в террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России). Как передает ТАСС, такое решение принял в четверг, 6 апреля, Октябрьский районный суд города.

Уроженец Узбекистана Шухрат Сатымбаев останется под стражей в течение двух месяцев. Ранее были арестованы уроженцы Киргизии братья Азизбек и Атабек Рустамовы, уроженцы Узбекистана Журабек Муратов и Уулу Исламбек Ойбек, уроженец Киргизии Бахадир Мадрахимов (гражданин РФ) и уроженец Узбекистана Феруза Инаков.

Решение об избрании меры пресечения для восьмого задержанного перенесено на 6 апреля.

Восемь человек подозреваются в совершении преступления по статье 205 УК РФ («Склонение, вербовка или вовлечение в террористическую деятельность»). По данным следствия, с ноября 2015 года в Петербурге фигуранты вербовали преимущественно выходцев из среднеазиатских республик в ряды данных группировок, а также для совершения терактов.

В следственном комитете отметили, что пока не располагают данными о том, связаны ли подозреваемые с исполнителем взрыва в метро Санкт-Петербурге 3 апреля.

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5 апреля СКР сообщил о задержании седьмого возможного участника группировки вербовщиков, а на следующий день был задержан восьмой предполагаемый сообщник.

6 апреля были задержаны восемь человек по подозрению в причастности к атаке в петербургской подземке. Двоих поймали в Москве, шестерых — в северной столице.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.