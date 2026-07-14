Похороны закончились танцем стриптизерши на шесте

В Амстердаме женщина станцевала на шесте на похоронах управляющих ночным клубом

В нидерландском городе Амстердам прошли похороны супругов, управляющих легендарным ночным клубом в квартале красных фонарей. Об этом сообщает Need To Know.

Как рассказал распорядитель церемонии Иеде Хоорн, мужа не стало еще в 1993 году, но его эксгумировали, чтобы кремировать вместе с супругой и развеять их прах. Хоорн предложил нанять стриптизершу, чтобы отдать дань тому, чем супруги занимались всю жизнь. После колебаний родственники согласились на эту идею.

Похороны закончились танцем на шесте под песню The Show Must Go On группы Queen. Хоорн утверждает, что женщина исполнила номер от всего сердца. По его словам, эта церемония — доказательство того, что похороны необязательно должны быть стандартными и могут быть такими же уникальными, как прожитая жизнь.

Ранее сообщалось, что в Мексике вдова станцевала тверк у открытого гроба мужа, пока остальные скорбящие громко подпевали и хлопали в такт. При этом все присутствующие были одеты в футболки с портретом покойного.

