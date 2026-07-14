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Из жизни
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09:01, 14 июля 2026Из жизни

Похороны закончились танцем стриптизерши на шесте

В Амстердаме женщина станцевала на шесте на похоронах управляющих ночным клубом
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: AleksZa Photo / Shutterstock / Fotodom

В нидерландском городе Амстердам прошли похороны супругов, управляющих легендарным ночным клубом в квартале красных фонарей. Об этом сообщает Need To Know.

Как рассказал распорядитель церемонии Иеде Хоорн, мужа не стало еще в 1993 году, но его эксгумировали, чтобы кремировать вместе с супругой и развеять их прах. Хоорн предложил нанять стриптизершу, чтобы отдать дань тому, чем супруги занимались всю жизнь. После колебаний родственники согласились на эту идею.

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Похороны закончились танцем на шесте под песню The Show Must Go On группы Queen. Хоорн утверждает, что женщина исполнила номер от всего сердца. По его словам, эта церемония — доказательство того, что похороны необязательно должны быть стандартными и могут быть такими же уникальными, как прожитая жизнь.

Ранее сообщалось, что в Мексике вдова станцевала тверк у открытого гроба мужа, пока остальные скорбящие громко подпевали и хлопали в такт. При этом все присутствующие были одеты в футболки с портретом покойного.

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