В Мексике убитая горем вдова станцевала тверк у гроба мужа под реггетон

В Мексике вдова станцевала тверк под реггетон у открытого гроба мужа, пока остальные скорбящие громко подпевали и хлопали в такт. Об этом сообщает Need to Know.

На кадрах, набравших миллионы просмотров, женщина ритмично двигает бедрами, прижавшись к гробу. Утомившись, она приглашает на смену себе другую гостью. В это время двое мужчин читают рэп в микрофоны.

Церемония проходила под хит Ники Джема и Дэдди Янки En La Cama 1999 года, при этом все присутствующие были одеты в футболки с портретом покойного.

Автор видео, известный как Эль Кангри дель Кальяо, пояснил, что проводит частные шоу на похоронах, предлагая «альтернативный способ проститься с родными, проводив их в иной мир с радостью».

Ранее в Перу вдова исполнила непристойный танец на похоронах мужа под выступление известного певца. Для похорон семья подготовила картонную фигуру покойного в полный рост.