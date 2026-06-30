Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:36, 30 июня 2026Из жизни

Вдова станцевала тверк у гроба мужа

В Мексике убитая горем вдова станцевала тверк у гроба мужа под реггетон
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Мексике вдова станцевала тверк под реггетон у открытого гроба мужа, пока остальные скорбящие громко подпевали и хлопали в такт. Об этом сообщает Need to Know.

На кадрах, набравших миллионы просмотров, женщина ритмично двигает бедрами, прижавшись к гробу. Утомившись, она приглашает на смену себе другую гостью. В это время двое мужчин читают рэп в микрофоны.

Церемония проходила под хит Ники Джема и Дэдди Янки En La Cama 1999 года, при этом все присутствующие были одеты в футболки с портретом покойного.

Материалы по теме:
«Такого я еще не видела» Американцы обнажаются и покупают квартиры голышом. Почему за ними следят миллионы зрителей?
«Такого я еще не видела»Американцы обнажаются и покупают квартиры голышом. Почему за ними следят миллионы зрителей?
22 августа 2021
Мусульманский телепроповедник загадочно погиб после утечки интимного видео. Почему его смерть осталась нераскрытой?
Мусульманский телепроповедник загадочно погиб после утечки интимного видео.Почему его смерть осталась нераскрытой?
8 ноября 2022

Автор видео, известный как Эль Кангри дель Кальяо, пояснил, что проводит частные шоу на похоронах, предлагая «альтернативный способ проститься с родными, проводив их в иной мир с радостью».

Ранее в Перу вдова исполнила непристойный танец на похоронах мужа под выступление известного певца. Для похорон семья подготовила картонную фигуру покойного в полный рост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия уничтожила десятки АЗС на Украине. Под удары также попали заводы и пункты управления БПЛА

    ЦБ оценил размер внешнего долга России

    Верховный суд США заблокировал попытку Трампа покончить с «родильным туризмом»

    В ООН призвали не надеяться на выход мировой экономики из шока

    В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM

    Экипаж пассажирского самолета прервал рейс из-за запаха горелых тормозов

    Месси полетал с Человеком-пауком

    Россиянам дали советы по выбору санаториев

    В стране СНГ впервые ограничили соцсети для детей

    В России высказались о судьбе Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok