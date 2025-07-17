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20:05, 17 июля 2025Из жизни

Вдова станцевала тверк перед гробом мужа и попала на видео

В Перу вдова станцевала тверк перед гробом мужа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Перу вдова исполнила непристойный танец на похоронах мужа под выступление известного певца. Об этом пишет Need To Know.

Для похорон семья подготовила картонную фигуру покойного в полный рост. Ее поставили перед гробом. Возле нее жена покойного, одетая в черное, и станцевала тверк. Этот момент попал на видео.

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Женщина танцевала под песни реггетон-исполнителя El Cangri del Callao. Певец известен тем, что выступает на похоронах. Его цель — подбодрить скорбящих.

Ранее сообщалось, что в Великобритании родственники мужчины исполнили его мечту и заказали для него необычный гроб. Он выглядел как шоколадный батончик «Сникерс».

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