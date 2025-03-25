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16:11, 25 марта 2025Из жизни

Мужчину похоронили в гробу в виде шоколадного батончика

В Великобритании мужчину похоронили в гробу в виде батончика «Сникерс»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании родственники мужчины исполнили его мечту и заказали для него необычный гроб. Об этом пишет People со ссылкой на информационное агентство SWNS.

Полу Бруму было 55 лет, когда его не стало. При жизни он часто шутил, что хочет, чтобы его гроб был сделан в виде шоколадного батончика «Сникерс». Об этом же он попросил в завещании.

Семья Брума обратилась со странной просьбой к организатору похорон Али Легго. Ее ритуальное агентство F A Holland Funeralcare известно тем, что поддерживает подобные авантюры. Легго отметила, что ее команда «любит помогать семьям находить уникальные, душевные и творческие способы попрощаться со своими близкими».

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Сотрудники агентства Легго выполнили просьбу родственников Брума и также написали на его гробу I'm nuts. В переводе с английского эта надпись означает «Я сумасшедший». Также здесь скрыта игра слов: прямой перевод nuts — «орехи», а в батончике «Сникерс» как раз есть орехи. По словам семьи мужчины, эта фраза отражает его безумное чувство юмора и острый ум. Кроме того, на гробу Брума был изображен логотип английского футбольного клуба «Кристал Пэлас», за который он болел долгое время. Легго объяснила, что такое оформление — «дань уважения его уникальной личности».

По словам Легго, все присутствовавшие на похоронах Брума похвалили решение семьи. Они заявили, что необычный гроб сделал это грустное мероприятие «настоящим праздником жизни».

Ранее сообщалось, что в Кении пожилая невеста вышла замуж за мужчину и похоронила его в ходе одной церемонии. «Мы хотели пожениться, но Господь забрал его. Сегодня день его похорон, и в морге мы надели на его палец обручальное кольцо. А я надела на палец свое», — сказала она журналистам.

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