Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:32, 9 апреля 2024Из жизни

Женщина сыграла свадьбу и провела похороны мужа одновременно

В Кении пожилая женщина сыграла свадьбу и похоронила мужа одновременно

Кадр: TUKO.co.ke

В Кении пожилая невеста вышла замуж за мужчину и похоронила его в ходе одной церемонии. Об этом пишет Tuko.

Женщина по имени Беатрис Муттони должна была сыграть свадьбу с 60-летним Мартином Гитари 6 апреля, однако жених внезапно заболел незадолго до торжества. Врачи не смогли ему помочь, и его не стало 16 марта.

Из морга Гитари доставили в церковь, где в апреле должно было состояться бракосочетание. Тогда невеста провела свадьбу одновременно с похоронами, чтобы почтить их любовь. Одетая в белое платье Муттони выступила с трогательной речью. «Мы хотели пожениться, но Господь забрал его. Сегодня день его похорон, и в морге мы надели на его палец обручальное кольцо. А я надела на палец свое», — сказала Муттони журналистам.

Брат умершего Даниэль Гитака рассказал, что внук мужчины, которого назвали Гитари в честь дедушки, занял его место на свадьбе. После того как церемония закончилась, Муттони угостила мальчика тортом и провела день в компании родных и близких, которые пришли поддержать ее в день свадьбы.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за себя и столкнулась с травлей в сети. Многие люди назвали женщину самовлюбленной и высмеяли ее за лишний вес.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Самолет с пассажирами на борту столкнулся со столбом и выбыл из строя

      Рухнувший в Вязьме мост решили не восстанавливать

      На Урале пришедшего на свидание гея жестоко избили и поставили «на счетчик»

      В части российского региона ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

      Популярная 53-летняя ведущая разделась догола на работе и разозлила фанатов

      Глава Гагаузии приехала в Россию

      Приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в App Store

      Полпред в ПФО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков

      Ван И назвал основные цели Китая и России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше