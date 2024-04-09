Женщина сыграла свадьбу и провела похороны мужа одновременно

В Кении пожилая женщина сыграла свадьбу и похоронила мужа одновременно

В Кении пожилая невеста вышла замуж за мужчину и похоронила его в ходе одной церемонии. Об этом пишет Tuko.

Женщина по имени Беатрис Муттони должна была сыграть свадьбу с 60-летним Мартином Гитари 6 апреля, однако жених внезапно заболел незадолго до торжества. Врачи не смогли ему помочь, и его не стало 16 марта.

Из морга Гитари доставили в церковь, где в апреле должно было состояться бракосочетание. Тогда невеста провела свадьбу одновременно с похоронами, чтобы почтить их любовь. Одетая в белое платье Муттони выступила с трогательной речью. «Мы хотели пожениться, но Господь забрал его. Сегодня день его похорон, и в морге мы надели на его палец обручальное кольцо. А я надела на палец свое», — сказала Муттони журналистам.

Брат умершего Даниэль Гитака рассказал, что внук мужчины, которого назвали Гитари в честь дедушки, занял его место на свадьбе. После того как церемония закончилась, Муттони угостила мальчика тортом и провела день в компании родных и близких, которые пришли поддержать ее в день свадьбы.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за себя и столкнулась с травлей в сети. Многие люди назвали женщину самовлюбленной и высмеяли ее за лишний вес.