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13:37, 4 апреля 2024Из жизни

Женщина вышла замуж за себя и потратила на свадьбу 370 тысяч рублей

Daily Star: в США женщина потратила четыре тысячи долларов на свадьбу с собой

Фото: @amapoundcake

Жительница США вышла замуж за себя и столкнулась с травлей в сети. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Love Don't Judge, пишет Daily Star.

Дэнни Эванс из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, мечтала выйти замуж с юного возраста. При этом она всегда считала, что свадьба — это в первую очередь праздник невесты. Поэтому, когда поиски жениха затянулись, ей пришла идея сыграть свадьбу без него и выйти замуж за себя.

Эванс осуществила задуманное в 2022 году. Она потратила на церемонию бракосочетания 4 тысячи долларов (369 тысяч рублей). Вскоре о ее необычной свадьбе узнали пользователи сети. В тот момент женщина столкнулась со шквалом критики. Многие люди назвали Эванс самовлюбленной и высмеяли ее за лишний вес. Как посчитали некоторые комментаторы, женщина вышла замуж за себя, потому что на нее не обратил внимания ни один мужчина. «Это неправда, я могу выйти замуж за мужчину хоть завтра», — заявила Эванс.

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Женщина рассказала, что недоброжелатели нашли ее адрес и стали присылать ей письма по почте. В одном из них было написано, что она попадет в ад, если не раскается в том, что сыграла свадьбу с собой. Несмотря на критику и оскорбления, нашлись и те, кто поддержал Эванс. Женщина, в свою очередь, утверждает, что счастлива жить в одиночестве и быть замужем за собой. Она отметила, что иногда ходит на свидания с мужчинами.

Ранее бразильская модель Джанаина Празерес купила себе обручальное кольцо за 80 тысяч долларов США и вышла за себя замуж. 35-летняя бразильянка объяснила, что хочет быть как можно более независимой женщиной и свадьба с собой стала символом ее убеждений.

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      Алиса Удовик
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