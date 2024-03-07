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03:31, 7 марта 2024Из жизни

Признанная идеальной женщиной модель Playboy вышла замуж за себя

Признанная идеальной женщиной модель Джанаина Празерес вышла замуж сама за себя
Джанайна Празерес

Джанайна Празерес. Фото: @janaina3

Бразильская модель Джанаина Празерес, которую недавно журнал Playboy признал «идеальной женщиной», купила себе обручальное кольцо за 80 тысяч долларов США (7,3 миллиона рублей) и вышла за себя замуж. Об этом сообщает Daily Star.

35-летняя бразильянка объявила, что хочет быть как можно более независимой женщиной, и свадьба с собой стала символом этого. Она призналась, что ей всегда было непросто найти любовь, и все отношения были неудачными.

Однако после того как Playboy признал ее «идеальной женщиной», она полюбила себя, и решила закрепить эту любовь символическим бракосочетанием. «Я поняла, что чтобы быть счастливой по-настоящему, нужно сначала принять и полюбить себя безоговорочно. Это кольцо символизирует прочную связь меня со мной», — заявила Празерес.

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Она также отметила, что многие люди считают, будто модели добиваются славы только за счет других. Однако Празерес утверждает, что все, чего она добилась — результат ее собственного труда.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за себя. Бывший муж женщины был на 14 лет старшее ее, и со временем это стало причиной взаимного непонимания и конфликтов.

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      Никита Савин
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