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21:37, 13 октября 2023Из жизни

Женщина потратила полмиллиона рублей на свадьбу с собой

New York Post: в США женщина вышла замуж за себя

Фото: Unsplash

Жительница США вышла замуж за себя и потратила почти полмиллиона рублей на свадьбу. Об этом сообщает New York Post.

39-летняя Эндрия Джонсон из штата Мэриленд впервые вышла замуж в 2015 году. Бывший муж женщины был на 14 лет старшее ее, и со временем это стало причиной взаимного непонимания и конфликтов. В итоге в 2018 году супруги развелись. Джонсон несколько лет находилась в отчаянии из-за разрыва с бывшим мужем и занималась с психологом, чтобы справиться с душевной болью. Через некоторое время она поняла, что для того, чтобы избавиться от страданий, ей необходимо полюбить себя. «В первом браке я совершила ошибку, так как дарила безусловную любовь другому человеку и не давала такой же любви в первую очередь себе», — говорит она.

Осознав это, Джонсон приняла решение жениться на самой себе. Она сделала себе предложение, а через несколько месяцев сыграла свадьбу. Отмечается, что невеста не приглашала гостей на праздник. «Эта церемония была для меня глубоко личной. Я хотела произнести клятвы вслух, но не хотела традиционную пышную свадьбу», — рассказывает она. Церемония прошла в мексиканском городе Тулум, ее вел шаман. Сначала Джонсон окунулась в природный колодец сенот, тем самым «очистившись» от негативных эмоций. Затем она надела свадебное платье, подошла к сеноту и надела кольцо. На необычную свадьбу женщина потратила около 4,9 тысячи долларов (476 тысяч рублей).

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Джонсон призналась, что многие осудили ее за решение жениться на самой себе. Некоторые коллеги решили, что у нее проблемы с психическим здоровьем, и потребовали ее увольнения. В результате Джонсон лишилась работы. Несмотря на это, она утверждает, что ее не волнует чужое мнение. «Люди будут думать о тебе то, что хотят, так что ты можешь делать то, что пожелаешь. Брак с собой научил меня многому. Я поняла, что не смогу ничего привнести в отношения, если не полюблю себя», — заявляет она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании разочаровалась в отношениях с мужчинами и после года одиночества вышла замуж за себя. Свидетелем необычного бракосочетания была только кошка женщины.

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