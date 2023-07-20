Женщина разочаровалась в отношениях с мужчинами и вышла замуж за себя

Daily Mirror: британка разочаровалась в отношениях и устроила свадьбу с собой

Жительница британского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, разочаровалась в отношениях с мужчинами и после года одиночества вышла замуж за себя. Об этом сообщает Daily Mirror.

К 2017 году y Клэр Бреннан, которой сейчас 42 года, накопилось множество неудачных романов, в которых она не испытывала ничего, кроме унижения. Женщина уже год была одна, когда узнала о существовании автогамии — практике женитьбы на себе. Британка купила белое платье, кольцо и устроила свадьбу перед зеркалом в собственном саду. Она написала для себя свадебные клятвы, которые произнесла вслух, глядя в зеркало. Хотя этот брак не имеет юридической силы, мать троих детей говорит, что всегда останется верной себе. Свидетелем необычного брака была только кошка женщины по кличке Смоки.

«Я посмотрела в зеркало и сказала: "Ты, Клэр Луиза Бреннан, берешь Клэр Луизу Бреннан в законные жены?" Затем я сама себе ответила: "Да, беру"», — раскрыла женщина подробности церемонии. После свадьбы британка устроила себе свадебное путешествие, отправившись на три дня в графство Девон.

Бреннан рассказала, что люди удивляются ее ответу, когда спрашивают, замужем ли она. «Люди, конечно, спрашивают меня, как я справляюсь с целибатом. Внебрачные связи для меня — большое табу. Я предана себе», — сказала женщина.

Когда женщина в настроении, она практикует йогу белой тантры — сочетание медитации и йоги с использованием сексуальной энергии, целью которого является создание более глубокой связи с собой. Однако теперь, прожив шесть лет в браке с собой, Клэр открыта для знакомств, но только если встретит правильного человека. Ранее британка дважды была помолвлена, но так и не вышла замуж.

Ранее сообщалось, что в городе Гошен, штат Огайо, США, в брак с собой вступила 77-летняя одинокая жительница дома престарелых. Она обратилась к управляющему учреждением и своей дочери, чтобы они помогли ей провести церемонию.