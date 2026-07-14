В Европе отменили концерты обвиненного в педофилии Оксимирона

Shot: Концерты рэпера Оксимирона отменили в Великобритании и Ирландии

Концерты рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), отменяют в европейских странах на фоне обвинений в растлении малолетних. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, зрителям концертов в Дублине и Лондоне, запланированных на сентябрь, прислали письма об отмене мероприятий. Отмечается, что выступление в Ирландии до этого было перенесено с мая. В качестве причины «непростого решения» названы «непредвиденные обстоятельства», не зависящие от команды артиста.

В мае сообщалось, что Оксимирон стал отменять концерты в странах Европы на фоне обвинений в педофилии и протестов местных жителей. В Париже активистки вышли с плакатами, на которых были лозунги против Федорова. Такую же акцию хотели провести в Хельсинки, однако рэпер перенес выступление. Позже артист в последний момент отменил концерты в Копенгагене и Стокгольме.