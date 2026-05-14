Оксимирон перенес концерты из-за протестов женщин

Обвиненный в педофилии Оксимирон перенес концерты в Европе из-за протестов

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), начал отменять свои концерты в странах Европы на фоне обвинений в педофилии и протестов местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в Париже активистки вышли с плакатами, на которых были лозунги против Федорова. Они гласили, что в России артиста обвиняли в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии. Такую же акцию хотели провести в Хельсинки перед выступлением, которое было анонсировано на 6 июня, однако Оксимирон перенес выступление на 18 число.

Однако на 18 июня у артиста также запланирован концерт в столице Норвегии — Осло. Под угрозой срыва и концерт в Нидерландах 3 июня, где активисты обратились к организаторам с просьбой отменить выступление из-за репутации артиста.

Ранее обвиненный в педофилии Оксимирон отказался извиняться. В марте 2025 года Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних фанаток.