15:44, 10 апреля 2026Культура

Обвиненный в педофилии Оксимирон отказался извиняться

Рэпер Оксимирон выпустил клип на песню EXIT, в которой отказался извиняться
Ольга Коровина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), выпустил новый трек EXIT и клип к нему. Соответствующее видео доступно на YouTube.

Поклонники артиста обратили внимание на строчки, отсылающие к громкому скандалу, связанному с обвинениями в педофилии. Известно, что рэпер ранее не комментировал обвинения со стороны нескольких девушек.

«Ритуально поклониться и покаяться? Но пацаны не извиняются. Так что не теряйте нить, я делаю черную музыку, ее не очернить», — сказано в новом треке Федорова.

В марте 2025 года Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних фанаток. Позже сообщалось, что реальной причиной отказа от тура музыканта в 2024 году стал надвигающийся скандал. По данным Mash, команда артиста намеренно не опровергала слухи о его онкологическом заболевании, чтобы скрыть настоящую причину срыва выступлений, которая заключалась в репутационных рисках.

