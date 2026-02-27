Реклама

10:12, 27 февраля 2026Культура

Оксимирон отказался от тура из-за обвинений в педофилии

Mash: Рэпер Оксимирон намеренно не опровергал слухи об онкологии
Ольга Коровина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), отказался от тура в 2024 году из-за репутационных рисков на фоне обвинений в педофилии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что команда артиста намеренно не опровергала слухи о его онкологическом заболевании, чтобы скрыть настоящую причину срыва выступлений. По данным источников из окружения рэпера, все это время он был здоров, однако менеджеры порекомендовали Федорову не привлекать к себе внимание.

Официальной причиной отмены тура стали проблемы со здоровьем, из-за чего у поклонников Оксимирона возникли догадки об онкологии. Как сообщает Mash, в этот момент рэпера еще не обвинили в педофилии публично, однако в его окружении уже знали о грядущем скандале.

Ранее сообщалось, что Оксимирон отказывается выступать на частных мероприятиях. Отмечалось, что за несколько лет рэпер согласился лишь на одну закрытую вечеринку, а перед российскими зрителями он не выступает даже за границей, например в Дубае или Лондоне.

