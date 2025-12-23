Оксимирон отказался от частных выступлений

Super: Рэпер Оксимирон отказывается от частных выступлений и корпоративов

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), отказывается выступать на частных мероприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru со ссылкой на инсайдеров.

Собеседники издания утверждают, что артист отклоняет 99 процентов предложений. За несколько лет он выступил лишь на одной закрытой вечеринке. Минимальная стоимость концерта Федорова — 50 тысяч евро (4,6 миллиона рублей). Отмечается, что перед российскими зрителями Оксимирон отказывается выступать даже за границей, например в Дубае или Лондоне.

Ранее стало известно, что Оксимирон выпустил новый альбом. Релиз получил название «Национальность: нет», всего в него вошли восемь треков. Это первый полноценный альбом артиста за последние четыре года.