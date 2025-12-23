Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:46, 23 декабря 2025Культура

Оксимирон отказался от частных выступлений

Super: Рэпер Оксимирон отказывается от частных выступлений и корпоративов
Ольга Коровина

Фото: oxxxymiron.com / Globallookpress.com

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), отказывается выступать на частных мероприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru со ссылкой на инсайдеров.

Собеседники издания утверждают, что артист отклоняет 99 процентов предложений. За несколько лет он выступил лишь на одной закрытой вечеринке. Минимальная стоимость концерта Федорова — 50 тысяч евро (4,6 миллиона рублей). Отмечается, что перед российскими зрителями Оксимирон отказывается выступать даже за границей, например в Дубае или Лондоне.

Ранее стало известно, что Оксимирон выпустил новый альбом. Релиз получил название «Национальность: нет», всего в него вошли восемь треков. Это первый полноценный альбом артиста за последние четыре года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok