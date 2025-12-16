Оксимирон выпустил новый альбом после обвинений в педофилии

Покинувший РФ Оксимирон, которого обвиняли в педофилии, выпустил новый альбом

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), выпустил новый альбом. Релиз состоялся на площадках артиста в социальных сетях и на стриминг-платформах.

Релиз получил название «Национальность: нет». Всего в него вошли восемь треков. Это первый полноценный альбом артиста за последние 4 года: с тех пор, как в сети появилась его работа «Красота и Уродство».

Предыдущий релиз Федорова состоялся в 2024 году, когда он выпустил сингл «Мир горит». Примечательно, что эта композиция присутствовала, среди прочих сервисов, на «Яндекс Музыке», тогда как вышедший сегодня альбом там отсутствует. Однако он был выложен на других популярных отечественных ресурсах с музыкой.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал Оксимирона на 120 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

В марте рэпера Оксимирона обвинили в педофилии. Одна из предполагаемых жертв рэпера заявила, что «папа Окси» изнасиловал ее прямо на своем концерте.