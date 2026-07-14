Корабли ВМС НОАК и ВМФ России вышли на совместное патрулирование

Корабли ВМС НОАК и ВМФ России после учений вышли на совместное патрулирование

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Военно-морского флота (ВМФ) России после завершившихся учений «Морское взаимодействие — 2026» вышли на совместное патрулирование. Об этом в мессенджере MAX сообщает Минобороны России.

«После церемонии [завершения учений] часть кораблей вышла в Желтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее Military Watch Magazine заметил, что российский ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант», который отправился на совместные с Китаем учения, несмотря на свой преклонный возраст, остается впечатляющим кораблем.

Также в июле РИА Новости сообщили, что на военно-морской базе в городе Циндао в китайской восточной провинции Шаньдун была открыта церемония совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие — 2026».