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09:06, 14 июля 2026Наука и техника

Корабли ВМС НОАК и ВМФ России вышли на совместное патрулирование

Корабли ВМС НОАК и ВМФ России после учений вышли на совместное патрулирование
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Военно-морского флота (ВМФ) России после завершившихся учений «Морское взаимодействие — 2026» вышли на совместное патрулирование. Об этом в мессенджере MAX сообщает Минобороны России.

«После церемонии [завершения учений] часть кораблей вышла в Желтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказали в военном ведомстве.

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Ранее Military Watch Magazine заметил, что российский ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант», который отправился на совместные с Китаем учения, несмотря на свой преклонный возраст, остается впечатляющим кораблем.

Также в июле РИА Новости сообщили, что на военно-морской базе в городе Циндао в китайской восточной провинции Шаньдун была открыта церемония совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие — 2026».

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