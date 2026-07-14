Трамп отверг слухи о причастности России к смерти сенатора Грэма

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ушел из жизни по естественным причинам примерно в том же возрасте, что и его отец. Таким образом президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о якобы причастности России к смерти политика в интервью телеканалу Newsmax.

«Да, мы владеем полной информацией о причинах, у нас замечательные врачи, и они сказали, что определенная часть его тела буквально взорвалась. Отец Линдси тоже ушел из жизни молодым, примерно в том же возрасте, от проблем с сердцем», — ответил американский лидер на вопрос.

12 июля американская правая активистка Лора Лумер предположила, что Россия или Иран могли отравить Грэма.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала заявление Лумер пиар-ходом. Она отметила, что набирать популярность на такой теме «не очень прилично». Депутат также допустила, что в США таким образом некоторые политики пытаются поднять себе рейтинги перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Вечером 11 июля Грэм ушел из жизни в своем таунхаусе на Капитолийском холме в Вашингтоне после «внезапной и непродолжительной болезни». Позднее там уточнили, что у него случился разрыв аорты.