«Трамп на распутье». Как уход из жизни сенатора Грэма изменит политику Трампа по Украине и что это значит для России?

Американист Дубравский: Трамп может потерять интерес к Украине из-за ухода Грэма

Интерес президента США Дональда Трампа к Украине может немного снизиться после кончины сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который выступал главным сторонником помощи Киеву. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Со смертью Грэма это направление может чуть меньше привлекать внимание самого Трампа Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Вечером 11 июля Грэм ушел из жизни в своем таунхаусе на Капитолийском холме в Вашингтоне после «внезапной и непродолжительной болезни». Позднее там уточнили, что у него случился разрыв аорты.

Грэм был известен как один из самых антироссийски настроенных политиков Вашингтона. Он призывал американского лидера усилить «давление» против Москвы и выступал за военную помощь Киеву. Сенатор также известен своей антииранской позицией — с его именем связывают решение США и Израиля начать военную операцию против Исламской Республики в феврале этого года.

У Грэма была особая история отношений с Трампом. В ходе президентской кампании 2016 года он резко критиковал выдвижение миллиардера, называя его расистом, ксенофобом и религиозным фанатиком. Но позже сенатор стал близким соратником президента

9 июля политику исполнился 71 год, а уже 10 июля он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как отметил Дубравский, Трамп в последние недели стоит перед сложным выбором — он не может окончательно определиться со своим курсом по отношению к России и Украине. По словам американиста, уход Грэма повлияет на будущую стратегию Белого дома.

Трамп сейчас находится на распутье, он не до конца определился с новой стратегией. Сейчас она выглядит как попытка показать, что США могут «надавить» на Россию. Но с уходом Грэма лоббистские силы Украины немного ослабнут Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Как сильно Грэм влиял на решения Трампа?

Как указал Дубравский, Грэм был ястребом и представителем неоконсервативного крыла Республиканской партии.

Кто такие неоконсерваторы? Американское политическое движение, представители которого выступают за продвижение демократии военными методами и право США на вмешательство в любой вооруженный конфликт. Наиболее видными представителями неоконсерватизма считаются экс-президенты Рональд Рейган и Джордж Буш — младший, а также вице-президент Дик Чейни. Победа Дональда Трампа в 2016 году во многом считается внутрипартийным бунтом против неоконсерваторов, которых обвиняли в игнорировании проблем массовой миграции, распространении леволиберальных ценностей и излишнем желании участвовать в международных конфликтах. Поэтому некоторые видные «неоконы» либо не поддержали Трампа публично, либо открыто выступили против него. Тем не менее, часть из них адаптировалась и поддержала нового хозяина Белого дома. Из их числа ушедший из жизни 12 июля сенатор Линдси Грэм, государственный секретарь США Марко Рубио и сенатор Тед Круз.

«Основная задача таких как Грэм была завязать как можно больше конфликтов, продать как можно больше вооружения и совершить как можно больше военных интервенций во имя "американского духа"», — рассказал исследователь.

По словам политолога, Грэм был особенно влиятелен в администрации Трампа и через него решались многие чувствительные вопросы: «Грэм был ключевым человеком в Сенате, который отвечал за деньги, в том числе за ежегодный законопроект о военном бюджете. Последние требования увеличить его на 350 миллиардов долларов шли именно от этого сенатора».

Дубравский также обратил внимание, что конгрессмен оказывал серьезное влияние на позицию Трампа по Украине.

Трамп прислушивался к Грэму по Украине. Этот политик был очень важным, сильным голосом проукраинской позиции внутри Белого дома Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Что случится с законопроектом Грэма о новых санкциях против России?

10 июля в ходе визита в Киев Грэм заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России.

Предложенный еще в прошлом году законопроект предполагает пошлины против России и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.

500 процентов — такие пошлины на импорт российской нефти и других товаров третьими странами хотят ввести США

По данным портала Axios, Грэм даже пошутил, что не может уйти из жизни, пока не добьется принятия «сокрушительных» санкций против России.

«Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно принять санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией», — приводят авторы материала слова источника.

Как указал Дубравский, Трамп вряд ли в краткосрочной перспективе примет законопроект Грэма.

Пока кажется, что Трамп не примет законопроект — он боится, что эта история вызовет раздражение у России Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

При этом эксперт подчеркнул, что теоретически риск принятия новых рестрикций все равно остается.

13 июля конгрессвумен-демократ Джинн Шахин предложила принять закон об ужесточении санкций против России в память о Грэме, как его авторе. По ее словам, эта мера будет якобы «достойным памятником».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Как в России отреагировали на уход Грэма из жизни?

Как отметил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, Грэм оставил после себя плохую память. Так парламентарий отреагировал на шутку политика о том, что он должен выжить, чтобы принять новый пакет санкций против России.

«Я думаю, что всегда, когда человек уходит, о нем либо хорошее, либо ничего. Но если до конца расшифровывать эту поговорку — ничего, кроме правды. А правда такая, что господин Грэм оставил очень плохую память о себе на этой Земле. Кроме пожеланий смерти российским гражданам, пожеланий нам жить как можно хуже, гореть в аду, он ничего не оставил», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, в скором времени про Грэма забудут, а вспоминать его будут лишь его единомышленники. Он подчеркнул, что политик за свою жизнь не сделал ничего хорошего.

«Я вас уверяю, совсем немного пройдет времени, и о нем даже вспоминать никто не будет. Ну, кроме таких же сатанистов, каким он был сам. Поэтому я думаю, что надо побыстрее забыть эту фигуру с его санкциями. Ничего хорошего на этой Земле, ни одного хорошего следа он не оставил. Я ему ничего не желаю, пусть Господь рассудит, что с ним делать», — добавил Джабаров.