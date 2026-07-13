Сенатор Джабаров: Грэм оставил после себя очень плохую память

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил после себя плохую память, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Грэм незадолго до своей смерти пошутил, что не может уйти из жизни, пока не добьется принятия «сокрушительных» санкций против России.

«Я думаю, что всегда, когда человек уходит, о нем либо хорошее, либо ничего. Но если до конца расшифровывать эту поговорку — ничего, кроме правды. А правда такая, что господин Грэм оставил очень плохую память о себе на этой Земле. Кроме пожеланий смерти российским гражданам, пожеланий нам жить как можно хуже, гореть в аду, он ничего не оставил», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, в скором времени про Грэма забудут, а вспоминать его будут лишь его единомышленники. Он подчеркнул, что политик за свою жизнь не сделал ничего хорошего.

«Я вас уверяю, совсем немного пройдет времени, и о нем даже вспоминать никто не будет. Ну, кроме таких же сатанистов, каким он был сам. Поэтому я думаю, что надо побыстрее забыть эту фигуру с его санкциями. Ничего хорошего на этой Земле, ни одного хорошего следа он не оставил. Я ему ничего не желаю, пусть Господь рассудит, что с ним делать», — добавил Джабаров.

О смерти Грэма стало известно в воскресенье, 12 июля. По предварительным данным, это случилось из-за «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва его аорты из-за затвердевания артерий.

Грэм собирался представить в Конгрессе США новый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России после визита в Киев, который состоялся 10 июля.