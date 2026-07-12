Сенатор Грэм хотел представить законопроект о санкциях против России после визита в Киев

FT: Сенатор Грэм хотел представить законопроект о санкциях против РФ после визита в Киев

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который скончался 11 июля, собирался представить новый законопроект о санкциях против России после визита в Киев. Об этом рассказал соавтор инициативы конгрессмен Майкл Маккол, сообщает в воскресенье, 12 июля, РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Издание пишет, что Грэм незадолго до смерти вернулся с Украины, где 10 июля встретился с президентом республики Владимиром Зеленским.

«Конгрессмен Майкл Маккол от Техаса в субботу заявил FT в отеле Hilton, где останавливались они с Грэмом, что они обсудили новый законопроект о санкциях против России, который представят по возвращении в Вашингтон», — говорится в материале.

О смерти Линдси Грэма, которому 9 июля исполнился 71 год, стало известно ранее. В заявлении, сделанном офисом политика, сказано, что он умер вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Грэм был известен как один из главных «ястребов» Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и максимальному усилению санкций против России. Также объектами его нападок неоднократно выступали Иран и Китай. При этом политик последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.

В одном из последних своих заявлений Грэм сообщил о том, что Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, который, в частности, предполагает введение 500-процентных пошлин против ряда стран.