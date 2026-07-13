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08:27, 13 июля 2026Мир

Сенатор Грэм перед смертью пошутил о России

Axios: Грэм перед смертью шутил, что не может умереть, пока не добьется санкций против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) незадолго до своей смерти пошутил, что не может уйти из жизни, пока не добьется принятия «сокрушительных» санкций против России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Грэм жаловался на плохое самочувствие, а его собеседник настоятельно посоветовал ему немедленно обратиться к врачу, Сенатор ответил, что сделает это в воскресенье утром.

«Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно принять санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией», — пошутил он.

О смерти Грэма стало известно в воскресенье, 12 июля. По предварительным данным, это случилось из-за «рассечения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыва его аорты из-за затвердевания артерий.

Грэм собирался представить в Конгрессе США новый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России после визита в Киев, который состоялся 10 июля.

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