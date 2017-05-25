СМИ узнали о письме Шойгу от арестованного за подготовку теракта курсанта

Курсант Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов, арестованный в Санкт-Петербурге за содействие терроризму, написал из СИЗО письмо министру обороны Сергею Шойгу. 19-летний молодой человек просит его разобраться в своем деле, пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 25 мая.

Из обращения следует, что 4 апреля преподаватель вуза обнаружил в бумагах курсанта тетрадный листок со схемой казармы и планом ее захвата. По его словам, после новостей о нападении на воинскую часть Росгвардии в Чечне и теракта в петербургском метро, военнослужащие обсуждали, кто и как мог совершить эти преступления, почему спецслужбы не предотвратили их. Осипов утверждает, что нарисовал схему, чтобы выявить слабые места в защите казармы.

Сотрудники ФСБ пообщались с курсантом на предмет того, что бы он сделал на месте террористов. «Прочитанные книги, полученные в вузе знания и, видимо, богатая фантазия позволили военнослужащему выдвинуть возможные варианты событий», — говорится в публикации «Коммерсанта». К тому же Осипов рассказал сотрудникам ФСБ шутку о минировании в академии.

После этого курсанта арестовали и обвинили в содействии терроризму. «В СИЗО ко мне пришел следователь Суровцев и сказал, что знает, что в январе я ездил в Рязань и там принял ислам. Это неправда, я никогда не был в Рязани и считаю себя атеистом»,— отмечается в письме молодого человека.

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Он полагает, что после теракта в метро сотрудники ФСБ получили задание выявить всех подозрительных лиц. «Тут я попался на глаза, тем более сирота, некому заступиться. На моем примере они, наверное, хотят раскрыть громкое дело об "опасном террористе", который приехал не из Средней Азии, а под видом курсанта проник в Военно-космическую академию, чтобы взорвать ее изнутри», — пишет Осипов Шойгу и просит министра, чтобы тот поручил подчиненным разобраться. «Мне больше не к кому обратиться, мама моя умерла, отца я не знаю», — говорится в обращении курсанта.

По его словам, психиатры пришли к заключению, что он психически здоров.

Об аресте курсанта стало известно 13 апреля. Его задержали по подозрению в том, что он «вынашивал экстремистскую идеологию, пытался организовать поджоги и взрывы в целях дестабилизации деятельности органов власти». Также, по сведениям источников, он планировал захватить оружейную комнату в здании академии.