ФСБ показала ликвидированных террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала в воскресенье, 11 марта, видео с места спецоперации по предотвращению теракта в Саратовской области. Судя по кадрам, она проходила в темное время суток.

Ранее в спецслужбе сообщили, что нападение готовилось членами законспирированной террористической ячейки. Преступники оказали сопротивление при попытке их задержать на трассе и в ходе перестрелки были ликвидированы.

На месте задержания было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Также оперативники нашли самодельную ручную гранату и боевые пистолеты ТТ и ПМ.

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