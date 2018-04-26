Дуров напомнил о роли WhatsApp в подготовке терактов в России

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал продолжающуюся 11-ый день блокировку мессенджера и напомнил, что, по признанию террористов, при подготовке терактов в России использовался не Telegram. Об этом он заявил на своей странице во «ВКонтакте».

Дуров привел данные портала Republic, который в конце октября 2017 года со ссылкой на материалы дела писал, что теракт в петербургском метро координировался с помощью WhatsApp. Об этом, по информации издания, заявил называемый организатором теракта Аброр Азимов.

Также создатель Telegram в своем обращении подчеркнул, что компромисс с силовыми органами, которым, согласно российскому закону, Telegram должен предоставлять алгоритм для расшифровки переписки, «едва ли был возможен». Ключи шифрования не могли быть выданы «при всем желании» из-за современных технических особенностей шифрования, вновь напомнил бизнесмен.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», — пишет он.

Telegram должны заблокировать в России по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Доступ к мессенджеру ограничивают из-за отказа администрации сервиса выдавать Федеральной службе безопасности алгоритм расшифровки переписки пользователей. Эта обязанность прописана в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Впервые о возможной блокировке мессенджера заговорили в июне 2017 года, когда ФСБ заявила, что теракт в Петербурге готовился через Telegram. В апреле 2018-го, незадолго до блокировки Telegram, глава ФСБ Александр Бортников вновь напомнил, что террористы используют мессенджеры для координации терактов.

В результате взрыва в петербургской подземке, прогремевшего 3 апреля 2017 года, погибли 16 человек.

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