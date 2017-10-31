Telegram оштрафовали за отказ помогать в расследовании теракта в Петербурге

Компанию Telegram Messenger LLP оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи доступа к перепискам нескольких пользователей. Двое из них подозреваются в организации теракта в петербургском метро 3 апреля, выяснил Republic.

Издание пишет, что ФСБ хотела дешифровать сообщения с шести телефонных номеров, чьи владельцы, как считают в службе, были «подозреваемыми в причастности к террористической деятельности». В своем запросе ФСБ не упоминала имена людей, для трех номеров были указаны лишь никнеймы.

Согласно данным Россвязи, четыре телефона были куплены в Москве и Подмосковье, еще два — в Дагестане и Красноярском крае. Republic узнал, что только три номера из списка зарегистрированы в Telegram, еще один — в WhatsApp, два других телефона не привязаны ни к одному из популярных мессенджеров. «Это, впрочем, не означает, что раньше они не пользовались Telegram, поскольку при удалении аккаунта стирается вся информация», — говорится в расследовании издания.

Два номера из запроса ФСБ принадлежали братьям Аброру и Акраму Азимовым, арестованными по делу о теракте в метро Петербурга. Обоими номерами пользовался Аброр Азимов. На допросе он говорил, что для общения с организатором взрыва он пользовался WhatsApp, а не Telegram.

На момент запроса представителям мессенджера телефоны братьев уже три месяца были у сотрудников спецслужбы. В ФСБ были уверены, что все причастные к теракту в петербургском метро пользовались исключительно Telegram «для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Еще два человека, чей номер указан в списке спецслужбы, находятся на свободе и пользуются Telegram. Телефон одного из них зарегистрирован в столичном регионе, второго — в Красноярском крае. Последний, по информации источника Republic в силовых структурах, приходится дальним родственником одному из фигурантов дела о взрыве петербургском метро. Оставшиеся два номера не зарегистрированы в мессенджере и недоступны.

Принцип end-to-end шифрования, используемый в «секретных чатах» Telegram, не позволяет компании получить ключи для их дешифровки — они хранятся только у участников переписки. Таком образом, технически мессенджер не может выполнить требование спецслужбы и открыть доступ к чтению сообщений пользователей.

16 октября Мещанский районный суд Москвы обязал Telegram Messenger LLP выплатить 800 тысяч рублей за отказ предоставить спецслужбам ключи для расшифровки переписок пользователей. В ноябре может пройти повторное судебное разбирательство. По его итога мессенджер могут заблокировать на территории России.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате погибли 15 пассажиров и предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов. По делу арестованы братья Азимовы и еще семь человек.